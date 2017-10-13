В России отзывают на ремонт почти 20 тысяч автомобилей Lada XRAY

Причиной является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки. Фото: Алексей Кунилов

В России отзывают на ремонт 19 тыс. 668 автомобилей Lada XRAY. Причиной является возможное перетирание жгута проводов двигателя о кромку аккумуляторной площадки, сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат машины, реализованные с февраля 2016 года по сегодняшний день с VIN-кодами согласно приложению.

Водителям необходимо сопоставить VIN-код автомобиля с прилагаемым перечнем, связаться с ближайшим дилерским центром и записаться на ремонт. Также изготовители ПАО «АВТОВАЗ» проинформируют владельцев Lada, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем или по телефону. Ремонт будет бесплатным для владельцев.

- На транспортных средствах Lada XRAY выполнят приклейку защитного уплотнителя на кромку аккумуляторной площадки, - рассказали в Росстандарте.