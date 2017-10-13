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Общество 13 октября 2017, 07:58

Сегодня МЧС призывает свердловчан ограничить пребывание на улице из-за смога

Смог в Екатеринбурге

Уральцев призывают ограничить сегодня, 13 октября, пребывание на улице и поездки в автотрансопрте. Фото: Александр Зайцев

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Со вчерашнего вечера жители Свердловской области начали получать sms-сообщение от сотрудников МЧС с предупреждением о смоге. Уральцев призывают ограничить сегодня, 13 октября, пребывание на улице и поездки в автотрансопрте. 

"До 13.10.2017 в Свердловской области сохранятся неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в воздухе. Ограничьте пребывание на улице и поездки в автотранспорте", – говорится в сообщении МЧС.

Напомним, ранее уральские синоптики выступили с экстренным предупреждением о смоге в регионе, который продержится до 20:00 13 октября. Объявлены неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности. При этом предупреждение может быть продлено из-за неустойчивого слабого ветра, который синоптики обещают в выходные.

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Областная газета Свердловской области


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