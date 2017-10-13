Концерн "Калашников" запустил онлайн-торговлю оружием

Концерн "Калашников" открыл интернет-магазин гражданского стрелкового оружия. Презентация ресурса прошла на международной выставке ARMS & Hunting – 2017 в Москве, сообщает пресс-служба компании.

Теперь покупатель может оформить заказ на сайте и получить товар в ближайшей бренд-зоне концерна. Для выбора доступен ассортимент охотничьего, тактического, охолощенного оружия, а также массогабаритные макеты. Всего на интернет-ресурсе представлено пока 27 единиц вооружения.

Для оформления заказа необходимо заполнить форму, указать удобное место получения из перечня бренд-зон и отправить заявку на рассмотрение. Подтверждение заказа приходит на указанный адрес электронной почты, затем менеджер клиентского отдела связывается с покупателем.