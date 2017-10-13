Болельщикам футбольного клуба «Урал» презентовали «Екатеринбург Арену»

Стадион «Екатеринбург Арена» представили болельщикам клуба «Урал». Фото: Владимир Мартьянов

Вчера, 12 октября «Екатеринбург Арену» представили болельщикам уральского футбольного клуба. Жители столицы Урала оценили масштаб строительства, а также удобство стадиона для зрителей.

Как сообщает областной департамент информполитики, болельщики оценили внешний и внутренний вид спортивного объекта, игровое поле и поднялись на самый верх временных трибун. После себя гости мероприятия оставили баннер-послание болельщикам из других стран «Welcome to Ekaterinburg!».

«Я болельщик и для меня важен обзор с трибуны, инфраструктура, питание, санузлы, скорость прохода. Остальное – на любителя. Сейчас у меня сложилось самое положительное впечатление от стадиона. С самой верхней точки временной трибуны поле видно, как шахматную доску», – рассказал глава Союза болельщиков Урала Владимир Перетягин.

Экскурсию по обновлённому стадиону для болельщиков «Урала», провёл руководитель строительной площадки Игорь Кунгурцев. По его словам, особое внимание на «Екатеринбург Арене» было проявлено к безопасности. На стадионе располагается четыре входных группы, благодаря чему время осмотра сократится, установленны 26 лифтов для маломобильных посетителей. Также на территории стадиона во время ЧМ-2018 начнут свою работу 16 буфетов и 24 автоматов с напитками и лёгкой закуской.

Напомним, что реконструкция стадиона началась два года назад, на данный момент готовность спортивного объекта составляет 90%.