В Красноуфимске возбудили уголовное дело по факту халатности при переселении из аварийного жилья

Администрация округа «забыла» в старом доме одного из жильцов . Фото: Александр Зайцев

В Красноуфимске возбуждено уголовное дело по факту халатности при реализации программы переселения из аварийного жилфонда. Администрация округа «забыла» в старом доме одного из жильцов, переселив вместо него женщину, которая там не проживала.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, в ходе проверки выяснилось, что в 1997 году в Красноуфимске по адресу ул. Варгина, 1 был зарегистрирован мужчина, который проживал в этом доме с 1990 года. В 2008 году постройка была признана аварийной, а в 2011 году в доме произошёл крупный пожар. Согласно постановлению правительства, повреждённый в огне дом был включён в программу по переселению, которое должно было произойти в четвёртом квартале 2016 года. На эти цели из бюджетов разных уровней были выделены средства.

Из аварийного дома жильцов должны были переселить в две новостройки по пер. Вильямса, 4 и Вильямса, 6, а также в два жилых помещения в доме по ул. Ухтомского, 32. С 2013 по 2017 все муниципальные контракты были исполнены, а дома введены в эксплуатацию и заселены. Администрация округа отчиталась о завершении программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, указав при этом, что все жильцы дома № 1 по ул. Варгина переселены. Однако, заявитель неоднократно, в 2012 и в 2013 годах, обращавшийся в администрацию города с заявлением о переселении, новое жильё взамен аварийного так и не получил.

Как установила прокурорская проверка, из квартиры, в которой был зарегистрирован заявитель, вместо него в новое жильё была переселена женщина, которая не была зарегистрирована и не проживала по данном адресу.

По факту нарушения жилищных прав заявителя возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» ч. (1 ст. 293 УК РФ).