Названа дата выхода США из ЮНЕСКО

Вчера, 12 октября, Госдепартамент объявил о выходе США из Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО). Решение вступит в силу 31 декабря 2018 года, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.

"Данное решение было нелегко принять. Оно отражает обеспокоенность США растущей задолженностью по членским взносам в ЮНЕСКО, необходимостью фундаментальной реформы в организации и продолжающейся антиизраильской предвзятостью",— говорится в сообщении Госдепа США.

При этом США заявляют о намерении находиться в качестве наблюдателя при организации с 2019 года.

Отмечается, что Соединенные Штаты отказались платить взнос в ЮНЕСКО ещё в 2011 году после включения в состав её членов Палестины. Как сообщает "РИА Новости", вслед за США премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился готовить выход страны из состава ЮНЕСКО.

Добавим, ЮНЕСКО - специализированное учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Организация основана в ноябре 1945 года для сотрудничества народов всего мира и всеобщего благосостояния человечества.