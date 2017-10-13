Екатеринбургская таможня задержала партию контрафактных напитков на миллион рублей

ООО «М» ввезло на территорию РФ из Польши партию напитков марок «Schweppes» и «Dr. Pepper» на суму более 1 млн рублей. Фото: пресс-служба Екатеринбургской таможни

В Екатеринбурге задержали контрафактный товар. При таможенном осмотре было замечено незаконное использование товарного знака.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской таможни, в конце сентября ООО «М» (Москва) ввезло на территорию РФ из Польши партию безалкогольных напитков марок «Schweppes» и «Dr. Pepper» на суму более одного млн рублей.

При досмотре в Екатеринбурге работники таможенной службы выявили на банках с напитками обозначения, сходные с объектами интеллектуальной собственности, права на которые принадлежат компании «Atlantic Industries». Отмечается, что документы, дозволяющие использовать товарный знак, а также ввозить продукцию на территорию России, у декларанта отсутствовали.

Правообладатель интеллектуальной собственности был уведомлён. Он подтвердил незаконное использование обозначений «Schweppes» и «Dr. Pepper». Также компания «Atlantic Industries» не заключала соглашений с ООО «М» на реализацию своей продукции, на изготовление товара и использование товарных знаков. Сейчас вся партия напитков находится на складе временного хранения и ждёт дальнейших решений.