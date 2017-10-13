Владимир Путин снизил требования к стажу для кандидатов на госслужбу

Президент РФ Владимир Путин внёс изменения в указ о квалификационных требованиях, необходимых для замещения должностей на госслужбе.

Как сообщает пресс-служба Кремля, изменения касаются требований к стажу кандидатов на высшие должности федеральной государственной гражданской службы. Согласно опубликованному документу, отныне претендентам на высшую должность необходимо отработать на госслужбе не менее четырёх лет. Ранее для продвижения по карьерной лестнице требовалось шесть лет, либо семь лет работы по специальности.

Кроме того, указ вносит корректировки в требования к кандидатам на замещение главных должностей. Теперь эта цифра снижена с четырёх до двух лет.

В тоже время были отменены требования по стажу для претендентов на замещение ведущих, старших и младших должностей. Ранее для трудоустройства требовалось отработать не менее двух лет.