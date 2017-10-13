В Екатеринбурге с началом новой недели начнётся обустройство катков

В Екатеринбурге с понедельника, 16 октября, одним из первых начнёт благоустраивать каток Центральный парк культуры и отдыха имени Маяковского (ул. Мичурина, 230). Об этом сообщается на сайте парка.

С началом новой недели технические службы парка начнут первый этап благоустройства территории катка - монтаж ограждений. Отмечается, что каток традиционно расположится на центральной аллее, его площадь составит более пяти тыс. кв. м.

Напомним, в прошлом году в день открытия катка в парке Маяковского, 24 ноября, екатеринбуржцев приглашали бесплатно опробовать лёд. При этом первыми сезон открыл СК "Юность", 10 ноября.

Между тем, уральские синоптики обещают, что бабье лето в уральской столицы задержится на выходные. 14 и 15 октября будет сухо и тепло.