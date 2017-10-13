Свердловчане задолжали дошкольным учреждениям около двух миллионов рублей

За 2017 год на исполнение поступило 108 документов о взыскании задолженностей. Фото: Алексей Кунилов

В текущем году более ста дошкольных учреждений обратились в свердловские суды, а далее в службу судебных приставов для взыскания с родителей задолженностей по оплате квитанций. Общая сумма взысканий составила около двух млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, за прошедшие месяцы текущего года на исполнение поступило 108 документов о взыскании задолженностей с безответственных родителей, не оплачивающих квитанции. В результате чего в пользу дошкольных общеобразовательных учреждений, взыскано более млн рублей. Отмечается, что иногда долги составляют несколько тыс. рублей и их оплата проходит в принудительном порядке.

Напомним, что в соответствии с законодательством РФ для поддержки воспитания и обучения детей, родителям предоставляется компенсация. Из-за задолженности по оплате за содержание ребёнка в дошкольном учреждении выплаты родителю могут быть приостановлены до погашения долга.