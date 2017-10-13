Провайдеры: жители трёх районов Екатеринбурга на выходные могут остаться без интернета

Без доступа к сети могут остаться «сотни тысяч абонентов». Фото: Алексей Кунилов

Жители трёх районов Екатеринбурга в ближайшие выходные могут остаться без доступа к интернету и телевидению. Провайдеры выступили с обращением к жителям города.

Как сообщает пресс-служба «Уральской ассоциации операторов связи», речь идёт о Железнодорожном, Кировском и Октябрьском районе уральской столицы. По данным провайдеров, в период с 13 по 17 октября представители ряда управляющих компаний указанных районов планируют диверсию: «повреждение линий связи и порчу оборудования, принадлежащего провайдерам».

Операторы связи связывают подобные действия «с продолжающимся конфликтом между УК и операторами связи по вопросу беспрепятственного доступа к общедомовому имуществу многоквартирных домов». Утверждается, что без доступа к сети могут остаться «сотни тысяч абонентов».

По словам представителей УралАОС, в случае отсутствия доступа к интернету или телевидению, абонентам следует обращаться в службу технической поддержки оператора связи, который оказывает данные услуги. Кроме этого, объединение провайдеров просит горожан «быть более внимательными к подозрительным лицам, которые находятся в подъезде».

Отмечается, что в ассоциации операторов связи были созданы спецбригады для отслеживания оперативной информации и обращения в правоохранительные органы в случае порчи оборудования.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее интернет-провайдеры обвиняли в обрыве линий связи в Нижнем Тагиле строителей новой системы городского наружного освещения.