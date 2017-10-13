Мэрия Нижнего Тагила выплатит штраф за глубокую яму на дороге

Въехав в 40-сантиметровую яму с водой, женщина повредила дорогостоящую иномарку. Фото: Александр Исаков

В Нижнем Тагиле суд взыскал с администрации города почти 70 тысяч рублей за яму на дороге. Ранее женщина повредила дорогостоящую иномарку, въехав в 40-сантиметровую яму с водой.

Как сообщает пресс-служба Свердловского областного суда, поводом для разбирательства стала выбоина на ул. Энтузиастов, 22. В марте 2017 года местная жительница угодила в яму на Toyota Corolla, повредив передний бампер и рамку госномера. Прибывшие на место происшествия сотрудники ГИБДД зарегистрировали яму размером 3,2 на 1,3 и 40 см глубиной. Специалисты оценили ремонт повреждённого автомобиля в 52 тыс. 500 рублей. С иском о возмещении ущерба к администрации Нижнего Тагила женщина обратилась в суд.

В ходе суда представители администрации заявили, что ответственным является МУП «Тагилдорстрой», с которым у мэрии заключён муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию дорожной сети. Однако, согласно контракту подрядчик осуществляет ремонтные работы дорожного покрытия с апреля по октябрь, а ДТП произошло в середине марта. Поэтому довод чиновников суд не устроил. Суд постановил взыскать ущерб с городской администрации, допустившей ненадлежащее содержание дороги.

Требования истца были удовлетворены частично: с мэрии Нижнего Тагила было взыскано 69 тыс. 981 рубль. Ответчик попытался обжаловать данное решение в Свердловском областном суде, но вышестоящая инстанция оставила в силе вердикт районных коллег.