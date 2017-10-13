Дмитрий Медведев утвердил создание Фонда защиты прав дольщиков в России

Дмитрий Медведев подписал пять соответствующих документов. Фото: government.ru

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил создание Фонда защиты прав дольщиков. На сайте Правительства России опубликованы пять документов, которые касаются защиты прав граждан, участвующих в долевом строительстве.

"Задача этой компании – сформировать компенсационный фонд за счёт обязательных отчислений застройщиков, которые привлекают деньги участников долевого строительства", - пояснил Дмитрий Медведев на заседании Правительства РФ вчера.

Второй документ устанавливает требования к банкам, в которых размещаются деньги компенсационного фонда. У банка должны быть собственные средства - не менее 25 млрд руб., он должен находиться под прямым или косвенным контролем ЦБ или государства, либо иметь кредитный рейтинг не ниже установленного уровня от национальных рейтинговых агентств.

Третий документ определяет порядок возмещения денег пострадавшим дольщикам. Деньги будут выплачены, если застройщик признан банкротом арбитражным судом или в отношении него открыто конкурсное производство. Собрание дольщиков должно будет принять решение о получении такого возмещения.

В четвёртом документе указано, что, если для завершения строительства будет необходимо менее 500 млн руб., то решение о выделении денег сможет принимать правление фонда, а если необходимая сумма более 500 млн руб. - наблюдательный совет фонда.

В пятом документе сообщается о сформированном наблюдательном совете, в который вошли представители Правительства, Совета Федерации, Госдумы. Председателем будет руководитель аппарата Правительства, вице-премьер Сергей Приходько.