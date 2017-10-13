В Первоуральске прокуратура требует изъять Билимбаевский завод у собственника

Прокуратура Первоуральска требует изъять объект культурного наследия у его собственника через суд. Владелец ООО «Экрос» обвиняется в ненадлежащей эксплуатации комплекса зданий.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, была проведена проверка исполнения законодательства о государственной охране объектов культурного наследия. Вследствие надзорных мероприятий было установлено, что ООО «Экрос» использует комплекс сооружений Билимбаевского завода (1733-1840 годов) в своей производственной деятельности. Отмечается, что в заводской комплекс входят: плотина с эстакадой, доменная печь, литейный двор, помещение воздуходувной машины и вагранка.

Привлечённые к осмотру специалисты подтвердили, что собственник компании «Экрос» эксплуатирует объекты культурного наследия федерального значения с нарушением требований федерального закона. Меры по сохранению зданий не предпринимались уже давно, часть сооружений повреждена огнём, другие частично разрушены.

По результатам проверки прокуратура направила исковое заявление в городской суд с требованием изъять из собственности у ООО «Экрос» указанные объекты культурного наследия в пользу государства. Исковое заявление находится на рассмотрении.