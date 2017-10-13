Игорь Левитин прилетит в Екатеринбург на турнир по настольному теннису среди политиков

Вице-президент Олимпийского комитета России откроет новый зал для настольного тенниса. Фото: Александр Зайцев

Помощник Президента РФ Игорь Левитин посетит Екатеринбург. 18 октября вице-президент Олимпийского комитета России откроет новый зал для настольного тенниса клуба УГМК на ул. Луначарского, 203.

Как сообщают организаторы мероприятия, помимо председателя попечительского совета Федерации настольного тенниса России Игоря Левитина, почётными гостями станут глава Среднего Урала Евгений Куйвашев и директор ООО «УГМК-Холдинг» Андрей Козицын. Открытие зала состоится в 14:00, а сразу после церемонии здесь же пройдёт ВИП-турнир, посвященный 10-летию клуба настольного тенниса УГМК.

Состязание будет проходить в парном разряде по олимпийской системе. Планируется, что в нём примут участие более 30 политиков, бизнесменов и общественных деятелей.

Отметим, что с 1 ноября в новом зале откроется секция Клуба настольного тенниса для 120 детей 6-9 лет. В этом же зале будут тренироваться спортсмены Училища олимпийского резерва №1.