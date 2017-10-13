"ЕВРАЗ НТМК" выделил 2,5 миллиона рублей на две учебные лаборатории в Нижнем Тагиле

ЕВРАЗ закупил оборудование в две учебные лаборатории. Фото: пресс-служба компании ЕВРАЗ НТМК

"ЕВРАЗ НТМК" выделил более 2,5 млн рублей на покупку оборудования для учебных заведений Нижнего Тагила. Компания обновила лаборатории филиала Уральского федерального университета (НТИ УрФУ) и Нижнетагильского горно-металлургического колледжа.

Как сообщается на сайте компании, оба учебных заведения являются базовыми для "ЕВРАЗ НТМК". Для филиала УрФУ было закуплено 118 видов демонстративного и измерительного оборудования, приобретены датчики измерения расстояния, влажности, весы. Также лаборатория оснащена видеокамерами и современными ноутбуками.

Для лаборатории горно-металлургического колледжа закуплены 16 компьютеров и программное обеспечение, учебный комплект Artisan Rendering, позволяющий создавать наиболее приближённые к реальности изображения изделий и зданий, маршрутизатор и металлический шкаф для инструментов.

"В таких лабораториях студенты могут заниматься научными проектами, развивать свои исследовательские способности. Мы заинтересованы в том, чтобы на предприятия приходили молодые инженеры, которые готовы к внедрению новых проектов, а это возможно только при грамотной организации научно-исследовательской работы в вузах", – рассказал директор "ЕВРАЗ НТМК" Алексей Кушнарев.