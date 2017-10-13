175 свердловчан вылетели в Сочи для участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов

Вместе со сверстниками из 190 стран мира они обсудят вопросы укрепления международных связей. Фото: Владимир Мартьянов

Сегодня, 13 октября, в Сочи вылетели 175 свердловчан для участия в XIX Всемирном фестивале молодёжи и студентов. Вместе со сверстниками из 190 стран мира они обсудят вопросы укрепления международных связей, сообщает областной департамент информполитики.

Свердловские участники представят разные сферы: искусство и творчество (37 человек), спорт и здоровый образ жизни (33), образование и наука (18), журналистика (15). Кроме того, уральцы заявлены на площадках по направлениям: современные технологии, изобретения и открытия, международная безопасность, политика, предпринимательство и поддержка малого и среднего бизнеса.

«Мы выбрали достойных кандидатов, которые сумеют грамотно представить Свердловскую область. Эти ребята в ближайшие 5 лет станут лидерами в регионе по различным направлениям. Все они уже проявили себя, реализовав собственные проекты или являясь активными участниками молодёжных организаций», - рассказала директор департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Глацких.

Отметим, Свердловскую область также представит в Сочи инвалид-колясочник Ксения Каминская, реализовавшая проект «Социальный репортёр», заключающийся в создании видеосюжетов о людях, для которых инвалидность не стала ограничением для полноценной жизни. В команду также входят основатель движения «Воркаут Нижний Тагил» Рустем Хайруллин и правовой и технический инспектор труда Свердловской областной организации Российского профсоюза работников промышленности Иван Морозов.

Фото: Владимир Мартьянов

Добавим, три дня назад 90 уральских волонтёров вылетели в Сочи для обеспечения работы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.