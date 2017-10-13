Роспотребнадзор не нашёл "ядовитого облака" между Челябинском и Екатеринбургом

Сообщение о радиоактивном выбросе оказалось фейком. Фото: Александр Зайцев

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Звено истребителей сомнительных новостей

Санитарные врачи проверили информацию в СМИ относительно "ядовитого облака", которое якобы приближается к Екатеринбургу со стороны Челябинской области. Сообщение, распространённое посредством мессенжера WhatsApp и в соцcетях оказалось фейком.

Панику среди населения вызвало некое голосовое сообщение о радиоактивном выбросе, которое якобы случилось на территории Института химии УрО РАН в Челябинске.

На записи женские голос предупреждает, что "в Челябинске был очень сильный нехороший выброс", и теперь это облако идёт в Екатеринбург. Автор послания ссылается на подружку, которая якобы работает в челябинском институте химии. Чтобы уберечься от опасности, рекомендуется протирать мебель и руки с добавлением спирта, а также "употреблять его внутрь" и не открывать форточки.

Сообщение быстро стало вирусным, оно стремительно распространилось по социальным сетям. Пользователи пересылают его друг другу в социальных сетях "Facebook" и "Вконтакте". Также горожане принялись строить различные предположения на популярных городских форумах. В частности, обсуждается, что сообщение о смоге, распространённое ранее синоптиками и МЧС - попытка "смягчить ситуацию" и "смог — совсем не смог".

Как сообщили "ОГ" в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Свердловской области, паника оказалась беспочвенной. Специалисты надзорного ведомства оперативно отреагировали на сообщение и провели замеры на границе двух регионов. По результатам анализа воздуха, санитарные врачи поспешили успокоить горожан: радиационный фон находится в пределах нормы.

"По данным на 10:00 13 октября 2017 года, мощность дозы гамма-излучения на открытой местности не превышает допустимый уровень радиационного фона", - говорится в сообщении ведомства. В Роспотребнадзоре пообещали держать ситуацию на контроле и продолжить мониторинг гамма-излучения.

Напомним, как ранее сообщала "ОГ", уральские синоптики уже предупреждали о том, что смог продержится над регионом вплоть до пятницы 13-го. А следом с экстренным предупреждением выступили и сотрудники МЧС, которые призвали горожан сегодня ограничить пребывание на улице и поездки в автотранспорте в связи с высокой концентрацией в атмосфере вредных примесей. На сегодня в МЧС намечен брифинг, на котором спасатели пообещали подробнее рассказать о нависшей над городом пелене.