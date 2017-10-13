В Свердловской области стартовала всероссийская акция «День в музее для российских кадет»

Все мероприятия в рамках акции будут бесплатными для суворовцев и кадетов. Фото: Александр Исаков

Сегодня, 13 октября, в 14:00 в Уральском государственном военно-историческом музее (ул. Крылова, 2А) стартовала церемония торжественного построения кадет. Предполагается, что в мероприятии примет участие и.о. министра культуры Свердловской области Светлана Учайкина.

Как сообщает областной департамент информполитики, на 54 площадках региона пройдут лекции, экскурсии, интерактивные занятия, а также встречи с военными и ветеранами. Все мероприятия будут бесплатными для суворовцев и кадетов.

В этом году, девиз акции звучит, как: «Хранители Отечества – хранители культуры». Отмечается, что мероприятие приурочено ко дню рождения одного из наиболее выдающихся выпускников петербургского Морского кадетского корпуса, художника-баталиста Василия Верещагина.

Напомним, что акция «День в музее для российских кадет» получила статус всероссийского ежегодного проекта. В прошлом году участие в 94 мероприятиях приняло более двух тыс. кадетов и суворовцев.