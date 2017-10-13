В Екатеринбурге продлили субботний маршрут автобуса №25

С 14 октября автобус 25-го маршрута будет курсировать до остановки«Технопарк Университетский». Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге продлили маршрут 25-го автобуса по субботам. С 14 октября он будет курсировать до остановки «Технопарк Университетский».

Как сообщает пресс-служба Мунициапального объединения автобусных предприятий, по субботам движение автобусного маршрута № 25 «СТЦ МЕГА (Радиоколледж) – Высоцкого» будет осуществляться до остановки «Технопарк Университетский».

Первый рейс отправится от остановки «Радиоколледж» в 6:39. Время в пути составит 50 минут. В 7:29 автобус прибудет на остановку «Технопарк». Последний рейс от «Технопарк» будет отправляться в 18:06. Интервал движения составит 13-14 минут.

Напомним, как сообщала «ОГ», дополнительные автобусы на маршруте №25, которые курсируют до остановки «Технопарк «Университетский» появились в Екатеринбурге 25 сентября «в целях улучшения транспортного обслуживания пассажиров».