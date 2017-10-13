В Екатеринбурге на Уралмаше демонтирован продуктовый киоск

Демонтаж незаконного объекта осуществляется горадминистрацией. Фото: пресс-служба УФССП России по Свердловской области

В Екатеринбурге на улице Кировоградской снесена незаконная постройка. Все расходы по демонтажу должен будет выплатить владелец павильона.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, по решению регионального Арбитражного суда индивидуальный предприниматель был обязан освободить земельный участок площадью 100 кв. метров, где располагался продуктовый киоск. Владельцу павильона было выделено 10 дней с момента вступления в законную силу решения суда.

Так как в установленные сроки ответчик не выполнил предписание, демонтаж незаконного объекта осуществляется горадминистрацией. Однако все расходы лягут на плечи индивидуального предпринимателя.

Отмечается, что ранее в суд обратилась администрация Екатеринбурга и доказала, что у ответчика нет правовых оснований для размещения торгового киоска на этом месте.