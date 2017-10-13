В Свердловской области отапливается 99% образовательных учреждений

Санитарные врачи усилили надзор за соблюдением температурного режима в социальных объектах. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области отопление включено в 99% образовательных учреждениях. Санитарные врачи усилили надзор за соблюдением температурного режима в социальных объектах.

Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора, специалисты ведомства в ежедневном режиме следят за включением отопления в образовательных учреждениях.

По словам представителей ведомства, оптимальные показатели температуры воздуха определяются в соответствии с санитарными правилами и нормами. В ясельных группах детских садов температура воздуха должна составлять 22-24 градуса, а в спальных помещениях - 19-20. В приёмных и игровых для дошкольных групп нормой являются 21–23 градуса, в спальных, туалетных — 19-20.

В свою очередь в учебных помещениях школ, столовой и рекреациях должна поддерживаться температура воздуха 18-24 градусов, а в спортзале и мастерских - 17-20.

Отмечается, что по данным мониторинга заболеваемости населения, ежегодно в сентябре-октябре в 4-5 раз увеличивается количество случаев заболеваний дыхательной системы среди детей дошкольного и школьного возрастов.