Трое школьников устроили погром на кладбище в Билимбае

Юные вандалы были задержаны по «горячим следам». Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В посёлке Билимбай полицейские задержали трёх школьников, устроивших погром на местном кладбище. Юные вандалы были задержаны по «горячим следам».

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сообщение от смотрителя погоста в посёлке Билимбай об обнаружении нескольких поваленных памятников поступило в полицию 12 октября около 11:00. Прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа под руководством начальника пункта полиции № 5 старшего лейтенанта Ивана Скурихина нашла 14 разрушенных надгробных стел и деревянных крестов.

Полицейские оперативно установили личности предполагаемых злоумышленников. Ими оказались трое учащихся седьмого класса местной школы, которые совершили погром из хулиганских побуждений. Отмечается, что ранее никто из задержанных подростков на профилактическом учёте не состоял. Все они воспитываются в благополучных семьях.

Сейчас все трое будут поставлены на профилактический учёт в подразделении и территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, поскольку в силу возраста не могут быть привлечены к уголовной ответственности. В школе, где учатся малолетние правонарушители запланирован ряд профилактических мероприятий, направленных на предотвращение подобных инцидентов в дальнейшем. Также решается вопрос о привлечении к ответственности родителей молодых людей.