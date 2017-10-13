Екатеринбургские службы благоустройства проверили готовность техники к зиме

У коммунальных служб Екатеринбурга около 450 единиц различной техники. Фото: пресс-служба мэрии Екатеринбурга

В пятницу, 13 октября городские и районные службы благоустройства провели комплексную проверку готовности уборочной техники к работе в зимний период. Были проинспектированы дорожно-эксплуатационные управления (ДЭУ) всех семи районов Екатеринбурга.

Как сообщается на сайте администрации города, в этом году увеличен парк муниципальной уборочной техники. На средства городского бюджета для каждого районного ДЭУ были приобретены колёсные тракторы «Беларусь», оснащённые всем необходимым для осуществления уборки.

Отмечается, что в общей сложности коммунальные службы Екатеринбурга имеют около 450 единиц различной техники, в том числе самосвалы для вывозки мусора и снега. В каждом ДЭУ имеется более 50 машин и механизмов для уборочных работ, таких как снегопогрузчики, бульдозеры и комбинированные дорожные машины, которые можно использовать в любое время года.Также для работы в зимний период подготовлены 8 снегоприёмных полигонов.