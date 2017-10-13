Житель Екатеринбурга получил три года за мошенничество на стройке ЖСК «Западный-1»

В ходе судебного следствия подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Фото: Александр Исаков

В Екатеринбурге к реальному лишению свободы приговорён подрядчик, выполнявший работы по благоустройству территории ЖСК «Западный-1». Суд отправил Геворга Ананяна на три года в колонию.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, суд признал Геворга Ананяна виновным мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в сентябре 2012 года подсудимый инициировал заключение договора между ООО «АртСтрой» и застройщиком жилого комплекса «Западный-1» ООО «Строительная Компания Малоэтажного Домостроения». По договору, он обязался выполнить различные работы по благоустройству в квадрате ул. Институтская – Барклая – Тимофеева – Ресовского – С. Дерябиной в Верх-Исетском районе уральской столицы.

За выполненную и принятую застройщиком работу, инвестор строительства ЖСК «Западный-1» должен был передать подрядчику двухкомнатную квартиру в данном доме.

Несмотря на то, что работа была выполнена некачественно и застройщик её не принял, подсудимый убедил всех в обратном. В дальнейшем, злоумышленник выручил за не принадлежащую ему квартиру более 2,8 млн рублей, при этом так и не передав её покупателю (поскольку не имел на это права). Подрядные работы, недоделанные Геворгом Ананяном были выполнены другим подрядчиком.

В ходе судебного следствия подсудимый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Однако ущерб потерпевшему не возместил. Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил Геворгу Ананяну наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.