МинЖКХ намерено избавить город от «визуального мусора»

Для создания привлекательного облика города нужно избавиться от «визуального мусора». Фото: Алексей Кунилов

В пятницу, 13 октября состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Речь шла об избавлении улиц от несанкционированной рекламы.

Как сообщает областной департамент информполитики, участники совещания обсудили итоги реализации мероприятий по благоустройству территории 2017 года и определили главные задачи на ближайшее время.

«Одним из условий создания привлекательного облика городов, показателем качества городской среды является единое восприятие её рекламного пространства. И чтобы этого добиться, наши территории необходимо избавить от так называемого «визуального мусора», – отметил руководитель проекта, глава регионального МинЖКХ Николай Смирнов.

Также Николай Смирнов подчеркнул, что в каждом муниципалитете должен быть разработан комплекс знаков, указателей и схем, которые смогут помочь ориентироваться жителям и гостям столицы Урала. Он отметил, что эта работа уже организованна в 35 муниципальных образованиях. В семи из них утверждены планы-графики приведения вывесок и рекламных конструкций в соответствие с правилами благоустройства, остальным предстоит выполнить эту работу до 1 ноября 2017 года.

Напомним, что на комплексное благоустройство свердловских муниципалитетов было выделено 900 миллионов рублей.