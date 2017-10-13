В Верхотурье задержан подозреваемый в поджоге с тремя погибшими

Пожар унёс жизни трёх человек. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Верхотурье полицейские задержали подозреваемого в поджоге жилого дома. Во время пожара погибли три человека.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, по подозрению в поджоге задержан 31-летний местный житель. Ему предъявлено обвинение в убийстве двух и более лиц (п.п. "а", "е" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и умышленном уничтожение чужого имущества, совершенное путём поджога (ч. 2 ст. 167 УК РФ).

Напомним, как ранее сообщала «ОГ» страшный пожар произошёл на улице Малышева в Верхотурье в ночь на 11 октября 2017 года. В огне погибли три человека: 64-летний дедушка, его двухлетняя внучка и мать девочки, которая скончалась в больнице от полученных ожогов. Кроме того, в больницу были доставлен ещё один ребёнок трёх лет, которому медики сейчас оказывают помощь. Полицейские сразу заподозрили, что причиной трагедии стал поджог.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, на то, чтобы вычислить поджигателя, правоохранителям понадобились сутки. В район, где произошла трагедия, были направлены комплексные силы полиции. Подозреваемый был задержан в ходе поквартирного обхода. Он уже начал давать признательные показания.

По версии следствия, мужчина совершил поджог в состоянии алкогольного опьянения из-за конфликта с одним из жильцов сгоревшего дома. При этом, все погибшие и пострадавшие проживали в другой квартире и не имели никакого отношения к человеку с которым поссорился поджигатель.

В настоящее время по уголовному делу продолжается выполнение комплекса необходимых мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенного преступления. За содеянное злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы. Сегодня суд рассмотрит ходатайство об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.