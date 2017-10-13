Сегодня в полночь начнёт работать портал "Царская-семья.рф"

Первая страница портала царская-семья.рф

Новый интернет-портал будет открыт для посещения, но наполнение его контентом продолжится вплоть до 19 мая 2018 года, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Николая II. Об этом сегодня рассказал руководитель просветительского проекта "Царская-семья.рф" епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений.

На улицах Екатеринбурга уже появились билборды с фотографиями царской семьи, которые приглашают жителей и гостей города зайти на этот сайт.

–На портале будут научно доказанные, литературно выдержанные, легко доступные для восприятия материалы: исследования учёных, дневники, фотоматериалы, воспоминания современников. Как пример – воспоминания учителя царских детей Пьера Жильяра, который долгое время жил при императорском дворе, – рассказал владыка Евгений.

По его словам, художественных фильмов и романов отечественных и зарубежных авторов на портале не будет, поскольку они отражают субъективный взгляд на последнего российского императора.

–Николай II управлял огромной страной, он был образцом нравственности, интеллигентности, порядочности. И отношение к описанию его истории должно быть соответствующим: точным и безупречным. Мы должны передать правду о жизни этого человека следующим поколениям, – подчеркнул викарий Екатеринбургской епархии.

Он отметил, что новый портал будет напоминать Википедию в том смысле, что любой из нас может внести лепту в его создание, если обладает документальными материалами или научно доказанной информацией. Но сделать это можно будет не напрямую, а через представителей портала. Если сайт вызовет интерес со стороны иностранцев, в будущем появится его английская версия.