Сегодня в полночь начнёт работать портал "Царская-семья.рф"

Новый интернет-портал будет открыт для посещения, но наполнение его контентом продолжится вплоть до 19 мая 2018 года, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения Николая II. Об этом сегодня рассказал руководитель просветительского проекта "Царская-семья.рф" епископ Среднеуральский, викарий Екатеринбургской епархии Евгений.
На улицах Екатеринбурга уже появились билборды с фотографиями царской семьи, которые приглашают жителей и гостей города зайти на этот сайт.
–На портале будут научно доказанные, литературно выдержанные, легко доступные для восприятия материалы: исследования учёных, дневники, фотоматериалы, воспоминания современников. Как пример – воспоминания учителя царских детей Пьера Жильяра, который долгое время жил при императорском дворе, – рассказал владыка Евгений.
По его словам, художественных фильмов и романов отечественных и зарубежных авторов на портале не будет, поскольку они отражают субъективный взгляд на последнего российского императора.
–Николай II управлял огромной страной, он был образцом нравственности, интеллигентности, порядочности. И отношение к описанию его истории должно быть соответствующим: точным и безупречным. Мы должны передать правду о жизни этого человека следующим поколениям, – подчеркнул викарий Екатеринбургской епархии.
Он отметил, что новый портал будет напоминать Википедию в том смысле, что любой из нас может внести лепту в его создание, если обладает документальными материалами или научно доказанной информацией. Но сделать это можно будет не напрямую, а через представителей портала. Если сайт вызовет интерес со стороны иностранцев, в будущем появится его английская версия.
Комментарий
Алексей Соловьёв, доцент Уральского федерального университета, кандидат исторических наук:
– «Царская-семья.рф» – это очень важный проект. Я являюсь экспертом ЕГЭ и могу сказать, что Николай II, наверное, – единственный правитель страны, в отношении которого в пособиях для подготовки к ЕГЭ дана лишь маленькая ссылка: «сын императора Александра III». Нет понятия «эпоха Николая II», а о реформах, которые происходили в то время, говорят как о реформах Столыпина и Витте. Ведь ни одно решение в ту пору не принималось без ведома императора. Надеюсь, что этот портал поможет переосмыслить отношение к этой эпохе.