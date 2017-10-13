Главой Серова хочет стать москвич

Александр Малков жил и работал в Серове, а в Москву переехал семь лет назад. Фото: Константин Бобылев, «Глобус»

Сегодня в Серове завершился приём документов на конкурс по отбору главы городского округа. Как сообщает местное издание "Глобус", документы для участия в конкурсе подали три кандидата.

На пост мэра сейчас претендуют нынешний руководитель муниципалитета Елена Бердникова, заместитель председателя гордумы Александр Якимов и сотрудник московского госучреждения Александр Малков. Последний претендент, по информации издания, родился и вырос в Серове, а с 2010 года живет и работает в Москве. Сейчас он занимает должность заместителя начальника отдела по эксплуатации и уборке объектов дорожного хозяйства ГКУ «Дирекция единого заказчика Жилищно-коммунального хозяйства и Благоустройства ЮАО г. Москвы» и часто приезжает в родной город.

Сейчас конкурсной комиссии предстоит изучить документы кандидатов, после этого их ждёт собеседование.