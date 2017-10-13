Журналисты "Областной газеты" победили в половине номинаций премии "Искусный глагол"

Победители премии "Искусный глагол" в Екатеринбурге. Фото: Петр Кабанов

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В Екатеринбургском музее изобразительных искусств подвели итоги регионального этапа конкурса "Искусный глагол". Победителем в номинации "Лучшая статья" стала исполняющая обязанности начальника отдела "Областной газеты" Наталья Шадрина, в номинации "Лучший журналист" - заместитель главного редактора "Областной газеты" Яна Белоцерковская.

Яна Белоцерковская и Наталья Шадрина. Фото: Пётр Кабанов

Всего в этом году премия "Искусный глагол" в Екатеринбурге вручалась в четырёх номинациях.

Теперь сотрудники "Областной газеты" вместе с другими победителями региональных этапов конкурса поедут в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Благотворительного фонда Владимира Потанина, приуроченных к празднованию Дней Эрмитажа. Там же будет вручаться гран-при.

Премия имени Владимира Юрьевича Матвеева "Искусный глагол" учреждена для журналистов, пишущих о культуре и работающих в городах, где создаются центры-спутники Государственного Эрмитажа. Учредители премии – Государственный Эрмитаж и Благотворительный фонд В. Потанина. Инициатор проекта – Екатеринбургский музей изобразительных искусств.