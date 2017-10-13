В Екатеринбурге снова эвакуировали несколько сотен человек

Эвакуация Райффайзенбанка. Фото: Евгений Силаев

Сюжет Екатеринбург охватила волна звонков о минировании

Количество звонков о минировании зданий в Екатеринбурге продолжает увеличиваться. По состоянию на 15:17 29 сентября их насчитывается уже более 70.

В Екатеринбурге началась новая волна эвакуаций. Как сообщают пользователи соцсетей, в настоящий момент из-за звонков о минировании эвакуированы отель DoubleTree by Hilton, который находится на Ленина, 9а, отделение Райффайзенбанка на улице Кузнецова, ТРЦ Антей.

По данным пресс-секретаря ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, из-за анонимного звонка из отеля вывели около 300 человек. - Сыщики уже установили личность звонившего: это местный житель, который не останется безнаказанных. По одной из отрабатываемых версий, звонивший работал в отеле. Там отмечали банкет, на который его не пригласили, поэтому он затаил обиду, - заявил он.

В официальной группе в Facebook Райффайзенбанка также появилась информация,что в компанию поступил сигнал о возможном заложенном взрывном устройстве.

- Временно будут недоступны отделения банка и наш call-центр. Так как жизнь и безопасность наших клиентов и сотрудников является абсолютным приоритетом, мы приняли решение о проведении краткосрочной эвакуации с одновременной проверкой всех офисов банка, включая call-центр. Мы рассчитываем завершить проверку в кратчайшие сроки. Надеемся на ваше понимание и будем держать вас в курсе, - сообщается в официальной группе.