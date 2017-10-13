Дачники сообщили о резком химическом запахе в воздухе в 170 км от Челябинска

Сюжет Анти-фейк

Звено истребителей сомнительных новостей

Дачники из села Кашино (примерно в 40 км к юго-востоку от Екатеринбурга и в 170 км от Челябинска) позвонили в редакцию "Областной газеты" и сообщили, что в воздухе появился резкий запах солярки.

— Мы с женой гуляли на улице сегодня вечером, воздух был чистый, свежий. Потом почувствовали резкий химический запах, чем-то похожий на запах солярки, — рассказал дачник Алексей. — Он теперь висит в воздухе по всей округе. После сообщений о "радиоактивном облаке" стало не по себе, тут до Челябинска 170 километров, но мало ли.

Сегодня мы писали о панике в городе, связанной с сообщениями о якобы "радиоактивном облаке из формальдегидов", которое движется в сторону Екатеринбурга из Челябинска.

— Формальдегиды, смолы, пахнут не так, как солярка, — прокомментировала нам химик с многолетним стажем, сотрудник химлаборатории Любовь Трынова. — запах формальдегидов вы ни с чем не перепутаете, так пахнет жжёная пластмасса. Может быть, рядом с Кашино есть какое-то производство или работает техника. Сегодня нет ветра, любой сильный запах застаивается в воздухе надолго.

Напомним, что наше "звено истребителей фейков" сегодня разбирало вброс про "облако радиоактивного формальдегида".