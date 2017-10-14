Православные верующие отмечают праздник Покрова Пресвятой Богородицы

Покров Пресвятой Владычицы отмечается православными ежегодно в один и тот же день – 14 октября Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Православные верующие отмечают сегодня, 14 октября, один из самых главных церковных праздников: Покров Пресвятой Богородицы. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл совершит Божественную литургию в храме «Большой Златоуст» в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба Екатеринбургской Епархии, накануне праздника, правящий архиерей совершил всенощное бдение в Иоанно-Предтеченском кафедральном соборе уральской столицы. Помолиться вместе с митрополитом в храм пришли более ста верующих.

В день праздника, 14 октября, божественная литургия в храме «Большой Златоуст» начнется в 09:00. Отметим, что строительство храм на пересечении улиц Малышева и 8 Марта в Екатеринбурге началось как раз на праздник Покрова: 11 лет назад, 14 октября 2006 года, здесь был заложен первый камень восстанавливаемого храма-колокольни.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», празднование Покрова в Екатеринбурге началось заранее: на этой неделе в уральской столице стартовала информационно-просветительская кампания о царской семье, которую приурочили к празднику Покрова. С 9 октября на улицах города начали появляться макета и баннеры с цитатами царственной четы. А сегодня ночью заработал портал о семье Николая II Царская-семья.рф. Интернета ресурс будет открыт для посещения, но наполнение его контентом продолжится вплоть до 19 мая 2018 года, когда будет отмечаться 150-летие со дня рождения последнего русского царя.

Покров Пресвятой Владычицы отмечается православными ежегодно в один и тот же день – 14 октября. Праздник установлен в память явления во Влахернском храме в Константинополе Богоматери, простирающей свой покров над всеми верующими.