Уральские спасатели окончательно опровергли слух о «ядовитом облаке» из Челябинска

Фактов, подтверждающих информацию о наличии радиационного облака, нет. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Уральские спасатели, вслед за санитарными врачами, опровергли слухи о резком ухудшении состояния атмосферного воздуха в Свердловской области и «ядовитом облаке», которое якобы надвигается на регион со стороны Челябинска.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, в рамках межведомственного брифинга представители службы спасения, Роспотребназора и Уралгидрометцентра призвали жителей Среднего Урала сохранять спокойствие.

По словам начальника Уралгидрометцентра Игоря Роговского, наблюдение за состоянием окружающей среды ведётся в круглосуточном режиме при помощи 33-х постов, в том числе регионального Министерства природных ресурсов.

Напомним, ка ранее сообщала «ОГ», предупреждение синоптиков о смоге, объявленное 9 октября, было продлено до 17 октября в связи с отсутствием ветреной погоды. Однако, по словам специалистов, поводов для паники у населения нет: на сегодняшний день превышений концентрации загрязняющих веществ не наблюдается.

Помимо синоптиков, за окружающей средой следят спасатели. Как рассказал врио начальника ГУ МЧС России по Свердловской области Виктор Теряев, ситуация находится на контроле регионального Центра управления в кризисных ситуациях. Спасатели организовали информирование населения, в том числе по SMS об условиях погоды, неблагоприятных для рассеивания вредных примесей. Кроме того, для замера вредных веществ воздухе задействована инженерно-химическая лаборатория специализированной пожарно-спасательной части.

Что касается челябинского «ядовитого облака», сообщение о котором вчера активно распространялось по социальным сетям и в мессенджере WhatsApp, то специалисты еще раз заверили: все контрольные мероприятия проводятся в тесном сотрудничестве с коллегами с Южного Урала. На сегодняшний день никаких выбросов на территории Челябинской и Свердловской областей не происходило. «Фактов, подтверждающих информацию о наличии радиационного облака, нет», - заявил Виктор Теряев.

Также отсутствие факта радиационного загрязнения в ходе брифинга подтвердил начальник отдела по радиационной гигиене управления Роспотребнадзора по Свердловской области Игорь Тибилов.

Отметим, что несмотря на то, что ранее миф «ядовитом облаке» был всесторонне развенчан, у жителей Екатеринбурга все же остаются некоторые сомнения относительно повисшего над городом смога. В частности, накануне вечером, на резкий химический запах в воздухе в 170 км от Челябинска пожаловались дачники из села Кашино.