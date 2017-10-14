У Уралтрансмаша в Екатеринбурге запретят парковку

По адресу ул. Фронтовых Бригад, 9 будут установлены знаки с табличками «Работает эвакуатор». Фото: администрация Екатеринбурга.

В Екатеринбурге у ворот Уралтрансмаша появятся знаки «Остановка запрещена». Парковку на данном участке запретят уже в начале ноября.

Как сообщает пресс-служба администрации Екатеринбурга, по адресу ул. Фронтовых Бригад, 9 будут установлены знаки с табличками «Работает эвакуатор», которые запрещают остановку и стоянку транспорта.

В мэрии поясняют, что данная мера – вынужденная. Запрет парковки у Уралтрансмаша необходим для обеспечения безопасности дорожного движения во время перемещения специальной техники и вывоза крупногабаритных грузов. Дело в том, что парковка личных автомобилей на этом участке сильно затрудняет въезд и выезд крупногабаритной техники на предприятие.

В администрации успокаивают, что под запрет попадёт лишь небольшой участок, около 15 метров перпендикулярно улице Фронтовых Бригад, перед самим въездом на Уралтрансмаш.