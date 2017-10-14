Гознак ответил критикам дизайна новых банкнот

В компании предоставили изображение материка и острова Сахалин в десятикратном увеличении. Фото: Гознак

Гознак прокомментировал дизайн новых купюр номиналом 200 и 2000 рублей. В компании рассказали, какие использовали шрифты, а также почему Сахалин стал полуостровом.

Как сообщает пресс-служба АО «Гознак», в дизайне купюр номиналом 200 и 2000 рублей был использован шрифт Segoe UI из семейства Segoe, права на которые принадлежат компании Microsoft. Права на использование шрифта были приобретены для разработки дизайна банкнот в установленном законом порядке.

Что касается изображения острова Сахалин, который по мнению некоторых пользователей социальных сетей дизайнеры «превратили» в полуостров, то в Гознаке объяснили это маленькой шириной пролива Невельского между материком и островом Сахалин, которая составляет всего 7,3 км. «В масштабе изображения на банкноте номиналом 2000 рублей это составит около 8 сотых одного миллиметра или 80 микрон. Тем не менее, в дизайне банкнот и полиграфическом исполнении обеспечено изображение пролива Невельского и Амурского лимана», - рассказали в Гознаке.

В компании отмечают также, что в дизайне банкноты географическое изображение материка и островов выделено белым контуром. Это необходимо для более чёткого восприятия изображения на купюрах.

«В местах изображения узких проливов белые контуры материка и острова сливаются, что, впрочем, не мешает видеть, что зелёные изображения материка и о. Сахалин не соединяются друг с другом», - резюмировали представители Гознака.

В подтверждении этих данных, в компании предоставили изображение материка и острова Сахалин на купюре в две тысячи рублей в десятикратном увеличении.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», купюры номиналом 200 и 2 000 рублей были введены в обращение Банком России 12 октября.