В Екатеринбурге отменяют трамвай №29

Трамвай перестанет курсировать раньше намеченного срока.Фото: Владимир Мартьянов

В Екатеринбурге отменяют временно введённый трамвай 29-го маршрута. Он перестанет курсировать раньше намеченного срока.

Как сообщает пресс-служба ЕТТУ, трамвай №29, который временно перевозил пассажиров от станции «Метро Ботаническая» до ЦПКиО прекратит своё существование с 16 октября. Пассажиров просят заранее планировать свои поездки с учётом введённых изменений.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», трамвай 29-го маршрута начал ездить по улицам города после закрытия на ремонт Макаровского моста 20 сентября. Его пустили от станции ЦПКиО по ул. Луначарского - ул. Куйбышева - ул. 8 Марта - ул. Фучика до конечной - ст. «метро Ботаническая».

Отметим, что новая схема движения трамваев, включая новые маршруты, вводилась вплоть до 23 октября, когда движение трамваев по Макаовскому мосту должно открыться. На данный момент ремонтируемый путепровод уже готов к распилу.