В России изменились правила получения водительских прав и регистрации автомобилей

Новые правила действуют с 14 октября 2017 года. Фото: Алексей Кунилов

В России вступили в силу изменения в процедуры регистрации транспортных средств и проведения экзаменов в Госавтоинспекции. Новые правила действуют с 14 октября 2017 года.

Как сообщает пресс-служба ГИБДД, соответствующий приказ МВД скорректировал два административных регламента по предоставлению государственных услуг: по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, а также по регистрации транспортных средств и прицепов.

Важные изменение коснулись сдачи на права категории «А»: теперь упражнение «скоростное маневрирование» для мотоциклов стало обязательным. Это подразумевает добавление второго варианта его сдачи, адаптированного под любой автодром, поскольку не все площадки имеют необходимый для выполнения участок длиной 80 метров. Кроме того, при падении с мотоцикла будет ставится оценка «не сдал».

Также, внесены изменения в правила сдачи водительских экзаменов в зимних условиях: сдача на права будет проводиться только при условии обработки площадки автодрома противогололёдными средствами.

Согласно ещё одному нововведению, установлены дополнительные требования к местам приёма и ожидания заявителей. Ожидается, что это повысит доступность для людей с ограниченными физическими возможностями при получении государственных услуг.

Еще одно важное изменение коснулось уплаты госпошлины за проведение водительских экзаменов и выдачу прав. Теперь её необходимо оплачивать до подачи заявления.

Также уточняется порядок прекращения регистрации автомобиля: если владелец прекратит регистрацию, то в ПТС будет соответствующая запись, а при утрате или замене дубликат будет выдаваться только по желанию собственника машины.

Как ранее сообщала «ОГ», приказ подразумевает также возможность приёма документов и выдачи российских национальных водительских удостоверений и международных водительских удостоверений (в случае утраты или утери) через МФЦ. Максимальный срок передачи изготовленных подразделением ГИБДД водительских удостоверений в многофункциональный центр составляет 15 рабочих дней.

Дублирующие записи на латинице в водительском удостоверении будут приводиться в соответствие с загранпаспортом по желанию заявителя (его можно предоставить по собственной инициативе). При представлении медицинского заключения в случаях, когда его представление не требуется, водительское удостоверение будет выдаваться на 10 лет.