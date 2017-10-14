«Сансара» представила новый клип и вошла с ним в тренды YouTube

Всего за сутки клип собрал почти полмиллиона просмотров на YouTube. Фото: Александр Гагарин

Группа «Сансара» представила свой новый клип на песню «Облака». Композиция, вошедшая в саундтрек к фильму Бориса Хлебникова «Аритмия», всего за сутки вошла в тренды YouTube.

По словам представителей музыкального коллектива, съёмки клипа проходили в одном из самых малоизведанных местечек Земли: на неприступных Шантарских островах, «о которых знает лишь малая часть жителей планеты».

Как рассказал на своей странице в Facebook лидер коллектива Александр Гагарин, акустическая версия песни «Облака» была записана группой после его возвращения из летней экспедиции #mamontcup2017. Причём запись версии композиции в акустическом звучании велась специально для атмосферного видеоряда, отснятого на Шантарских островах. Режиссёрами клипа стали Кирилл Кулагин и Александр Иринархов.

Новое творение «Сансары» было благосклонно воспринято пользователями интернета. Всего за сутки клип собрал почти полмиллиона просмотров на YouTube, став один из трендов видеохостинга. О чём музыканты не преминули упомянуть в социальных сетях: «Наш новый клип, снятый на неприступных Шантарских островах и вышедший сегодня в полдень, занял первые строчки трендов YouTube», - рассказали музыканты.

Отметим, что песня группы Сансара «Облака» вошла в саундтрек нового фильма Бориса Хлебникова «Аритмия», который уже вышел в прокат в кинотеатрах России. Посмотреть его можно, в том числе, и в Екатеринбурге.