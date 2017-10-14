XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи начался с выставок

Свердловскую область на форуме представляют 175 уральцев.Фото: Владимир Мартьянов

В Сочи начались первые мероприятия в рамках XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи. Свердловскую область на форуме представляют 175 уральцев.

Как сообщает оргкомитет фестиваля, сегодня, 14 октября, в рамках форума был дан старт новому международному выставочному молодёжному бренду YOUTH EXPO. В рамках проекта, участники фестиваля могут познакомиться с национальными особенностями российских регионов, а также иностранных государств. В общей сложности, в выставке задействованы более 65 субъектов РФ и 40 зарубежных стран. Проект будет представлен тремя основными направлениями: «Регионы России и мира», «Новые технологии и инновации» и «История и культура». В главном медиацентре на территории Олимпийского парка будут представлены перспективные молодёжные проекты и достижения в области науки и культуры. Посетить проект YOUTH EXPO можно до 22 октября 2017 года.

Кроме того, сегодня на форуме состоялось открытие выставки уникальных фотографий из истории проведения фестиваля в России. На экспозиции в Главном медиацентре представлены более 80 фоторабот, на которых запечатлены молодые люди со всего мира, посетившие Москву в 1957 и 1985 годах.

Ещё один выставочный проект, открывшийся сегодня в рамках фестиваля, называется Best of Russia. Экспозиция начала работу в Молодёжном фотоцентре. На выставке представлены лучшие кадры, снятые в разных уголках России за последнее десятилетие. Проект включает 5 номинаций: «Природа», «Архитектура», «Люди. События. Повседневная жизнь», «Стиль», «Специальная тема». По замыслу его организаторов, он призван показать красоту и природное богатство России, а также познакомить молодёжь со всего мира с нашей страной.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», свердловская делегация вылетела для участия в фестивале накануне, 13 октября. Вместе со сверстниками из 190 стран мира они обсудят вопросы укрепления международных связей. Свердловчане представят на форуме самые разные сферы. 37 человек расскажут об искусстве и творчестве, 33 студента представят здоровый образ жизни и спорт, 18 человек выступят экспертами в сфере образования и науки, ещё 15 участников представляют журналистику.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 октября. Ожидается, что форум соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия заявлены представители более 180 стран. Лозунг форума международного студенчества этого года «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма – уважая наше прошлое, мы строим будущее!».

Отмечается, что впервые в истории в молодёжном празднике будет задействована вся страна. Старт ВФМС 2017 даст Международный парад-карнавал, который пройдет 14 октября в Москве. Также за первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.