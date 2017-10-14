На Среднем Урале пройдёт «Минута чистых рук»

Санитарные врачи призвали жителей Свердловской области поддержать «Минуту чистых рук». Гигиеническая акция пройдёт 15 октября, с 12:00 до 12:01.

Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области, 15 октября отмечается Всемирный день мытья рук. Праздник был учреждён ООН и ЮНИСЕФ в 2008 году. По словам санитарных врачей, ежегодно «болезнь грязных рук» уносит жизни людей по всему миру. Больше всех от напасти страдают детски Африканских и Азиатских стран. Каждый год от диареи умирают около пяти тысяч детей.

«Специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области призывают жителей региона поддержать глобальную битву за гигиену и провести ровно в полдень 15 октября 2017 года «Минуту чистых рук», - говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что мытье рук может уберечь от многих опасных заболеваний, таких как как холера, гепатит, брюшной тиф, дизентерия и гельминтозы.