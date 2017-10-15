Евгений Куйвашев поздравил дорожных рабочих с профессиональным праздником

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно с 1996 года.Фото: Александр Зайцев

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил работников и ветеранов дорожной отрасли с профессиональным праздником. Глава региона высоко оценил профессионализм уральских дорожников.

Как сообщает областной департамент информполитики, в своём поздравлении губернатор поблагодарил работников дорожного хозяйства и ветеранов данной отрасли за добросовестный труд, высокие производственные результаты и успешное освоение новых технологий.

По словам главы региона, Средний Урал является крупнейшим логистическим узлом России, который связывает между собой европейскую часть страны, Сибирь и Центральную Азию. Именно поэтому качество свердловских дорог – важная составляющая имиджа региона. Работы дорожных служб особенно важны в свете приближающегося Чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам губернатора, центр города практически подготовлен к мундиалю.

Кроме того, улучшается транспортная доступность отдалённых населённых пунктов Свердловской области. Согласно концепции «Пятилетка развития», к 2021 году число сёл и деревень, к которым ведут подъездные пути с твердым покрытием вырастет в восемь раз.

«Мы продолжим строить дороги в рамках областной программы развития транспорта, рассчитанной до 2024 года. На 2018-й запланирован ввод второго и третьего пусковых комплексов обхода Екатеринбурга, реконструкция автодорог в районе Нижнего Тагила и Красноуфимска, приведение в порядок мостовых сооружений», - сказал глава региона

Отметим, что на сегодняшний день, на Среднем Урале насчитывается более 30 тыс. километров трасс, 750 мостов и путепроводов. Из бюджета Свердловской области в 2017 году на дорожные нужды выделено около 20 млрд рублей. До конца года будет отремонтировано ещё 87 километров региональных дорог.

Профессиональный праздник работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно с 1996 года. Изначально он назывался День работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства и праздновался в последнее воскресенье октября. С 2000 года праздник перенесли на третье воскресенье октября.