В Екатеринбурге 25 человек эвакуировали из-за пожара в квартире

Пожар вспыхнул в квартире четырёхэтажке. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге из горящего дома на Химмаше эвакуировали 25 человек, в том числе семерых детей. Пожар вспыхнул в одной из квартир.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области, сообщение о возгорании в жилом доме на улице Грибоедова поступило в службу спасения накануне около 16:35. На площади 20 кв. м горело имущество в квартире на 3-м этаже 4-х этажного жилого дома.

Спасателям пришлось эвакуировать жильцов. По лестничным маршам на улицу были выведены 25 человек, среди которых было семеро детей. К ликвидации пожара привлекались 3 пожарные машины, а также восемь огнеборцев. Локализовать огонь спасателям удалось уже спустя восемь минут. Ещё спустя 10 минут открытое горение было ликвидировано. Все работу по ликвидации последствий ЧП были завершены к 18:40.