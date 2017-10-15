По уральской столице гуляют около 200 гостей из 70 стран. Фото: областной департамент информполитики.

В Екатеринбург прилетели участники Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. По уральской столице гуляют около 200 гостей из 70 стран.

Как сообщает областной департамент информполитики, визит интернациональной делегации в столицу Среднего Урала проходит в рамках региональной программы XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.

В Екатеринбург прилетели участники фестиваля из Австрии, Бангладеш, Сербии, Венгрии, Ганы, Гватемалы, Германии, Индии, США, Индонезии, Италии, Казахстана, Камеруна, Либерии, Македонии, Египта, Марокко и многих других стран. Во время подачи заявки на студенческий форум, они указали Екатеринбург, как город, который хотели бы посетить в рамках фестиваля.

Иностранную делегацию в аэропорту Кольцово встречали волонтёры и организаторы фестиваля. Они будут сопровождать зарубежных гостей на протяжении всего визита в уральскую столицу. В программе пребывания – знакомство с городом, различные акции и мастер классы, а также поездка в Первоуральск на новотрубный завод.

По словам директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольги Глацких, в первый день пребывания в Екатеринбурге для иностранцев провели серию мероприятий, направленных на знакомство друг с другом и командообразование. После праздничного ужина, гости города разделились на команды и отправились на прогулку по вечернему Екатеринбургу. В рамках квеста «ГородОК» делегация посетила 13 достопримечательностей уральской столицы.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне, 14 октября, в Сочи с открытия нескольких выставок стартовала официальная программа XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Свердловскую область на форуме представляют 175 уральцев.

Сам фестиваль пройдёт с 14 по 22 октября. Ожидается, что форум соберёт 20 000 молодых профессионалов в различных сферах в возрасте от 18 до 35 лет. Для участия заявлены представители более 180 стран.

Впервые в истории в молодёжном празднике будет задействована вся страна. Накануне в Москве прошёл Международный парад-карнавал. Кроме того, ожидается, что за первые три дня фестиваля 2000 иностранных участников посетят 15 российских регионов. Одной из точек на карте, куда приедут гости форума, стал Екатеринбург. Помимо Среднего Урала, делегация посетит Калининград, Красноярск, Великий Новгород, Новосибирск, Оренбург, Владивосток, Махачкалу, Севастополь, Казань, Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Тюмень, Ижевск и Ярославль.