Участник ВФМС спас жизнь пассажиру самолёта

О герое известно, что он – врач-кардиолог из ТаджикистанаФото: Владимир Мартьянов

Один из участников XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов спас жизнь пассажиру самолёта. Инцидент произошёл во время рейса Москва - Ростов-на-Дону.

Как сообщают в оргкомитете студенческого форума, в полёте сознание потерял 68-летний пассажир из Московской области. На помощь пострадавшему пришёл участник фестиваля студенчества из Таджикистана Хайем Махмудов. По словам спасителя, мужчине стало плохо из-за пониженного давления: он болен сахарным диабетом.

О герое известно, что он – врач-кардиолог, является сотрудником Таджикского государственного медицинского университета, кандидатом медицинских наук. В Ростов-на-Дону он летел в рамках региональной программы всемирного фестиваля. По словам Хайема Махмудова, южная столица России оказалась в списке 10 лучших городов, которые он хотел бы посетить.

Напомним, как ранее сообщала «ОГ», накануне делегация участников студенческого форума прилетела и в Екатеринбург.