Крупный пожар в Качканаре унёс жизни двух человек

На пепелище сгоревшего дома были обнаружены тела двоих мужчин.Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Качканаре в результате крупного пожара погибли два человек. Ещё пятеро получили травмы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, сообщение о пожаре в двухэтажном деревянном доме на улице 4/а Микрорайон в Качканаре поступило в полицию 14 октября около 23:25. Общая площадь возгорания составила 70 кв. м. Спасатели эвакуировали по лестничным маршам восемь человек. Еще четырёх жильцов пожарные вынесли на руках, надев на них маски «самоспасатель». По предварительным данным, огонь вспыхнул в одной из комнат, в которой находились несколько человек.

Спасаясь от огня, один из жильцов выпрыгнул из окна квартиры на втором этаже и сломал ногу. Он был госпитализирован в больницу. Ещё четверо пострадавших (три женщины и мужчина) были доставлены в медицинское учреждение с ожогами и отравлением угарным газом. Им госпитализация не потребовалась.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, на пепелище сгоревшего дома были обнаружены тела двоих мужчин 1990 и 1987 годов рождения. По факту гибели людей в огне следственными органами начата проверка. Тела умерших направлены для проведения судебной медицинской экспертизы для установления точной причины смерти

В полиции отмечают, что на место происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника территориального ОВД майора полиции Дениса Сизова, а также участковый уполномоченный, сотрудники уголовного розыска и эксперт-криминалист. Для организации дорожного движения на месте происшествия привлекались сотрудники ГИБДД. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 14 человек личного состава. Ликвидация последствий ЧП продолжалась почти до трёх часов утра.