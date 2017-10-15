В Нижнем Тагиле полицейские спасли четверых детей из заброшенного карьера

Поход к опасному объекту дети объяснили любопытством.Фото: ГУ МВД по Свердловской области.

Нижнетагильские полицейские спасли из заброшенного карьера в Нижнем Тагиле четверых школьников. Поход к опасному объекту дети объяснили любопытством.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, о том, что четверо подростков не могут самостоятельно выбраться из заброшенного карьера в районе улицы Черных, полицейским сообщила подружка ребят.

На место происшествия отправился наряд ППС, а также бригада спасателей и скорая помощь. Прибывшие к карьеру полицейские обнаружили на дне четверых детей. При этом, один из подростков совсем обессилел и не мог самостоятельно держаться на осыпающейся под ногами земле. Выбраться школьнику помог один из стражей порядка, спустившись вниз он подставил руки, по которым мальчишка, как по ступенькам, поднялся наверх, где его подхватил второй полицейский. Помощь понадобилась ещё двоим ребятам, а четвёртый смог выбраться из карьера самостоятельно. К счастью, никто из ребят не пострадал.

После осмотра медиками, детей доставили в участок, где в присутствии родителей их опросил инспектор по делам несовершеннолетних. Всем подросткам по 13 лет, они одноклассники. Ранее никто из них в поле зрения органов внутренних дел не попадал. Все они воспитываются в полных и благополучных семьях.

В полиции отмечают, что карьер часто привлекает внимание детей: спасателям уже ни раз приходилось помогать выбраться из него любопытным подросткам. Ребят не останавливают предостерегающие знаки «Осторожно, зона обрушения!». Несколько лет назад одна из вылазок на карьер закончилась трагедией: здесь погиб первоклассник.