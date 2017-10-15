Вслед за США вспышка гепатита А охватила Европу

В зону риска попали 20 европейских стран. Фото: Павел Ворожцов

Санитарные врачи предупредили российских туристов о вспышке гепатита А в ряде Европейских стран. Роспотребнадзор попросил учитывать данную информацию при планировании зарубежных поездок.

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в период с 1 июня 2016 года по 27 сентября 2017 года зафиксировано 2873 подтвержденных случаев гепатита А в 20 европейских странах. В группу риска попали такие популярные у российских путешественников страны, как Испания, Италия, Англия, Австрия, Германия, Греция, Бельгия и Голландия. Так же в перечень потенциально опасных государств вошли Дания, Ирландия, Латвия, Мальта, Норвегия, Португалия, Словения, Швеция, Уэльс, Финляндия, Франция и Эстония.

Отмечается, что о количестве заболевших не уведомила Польша, однако эпидемиологический скрининг показал в этой стране 1426 случаев гепатита А, что превышает аналогичный показатель прошлого года в 55 раз.

По словам санитарных врачей, больше всего путешественникам стоит опасаться представителей нетрадиционной сексуальной ориентации: наибольшее количество случаев гепатита А в перечисленных европейских странах зарегистрировано среди мужчин, которые вступали в половые контакты с другими мужчинами.

Стоит отметить, что все показатели по уровню заболеваемости значительно превышают прошлогодние данные При этом, истинный масштаб общеевропейской вспышки гепатита А врачи оценить затрудняются. Известно лишь, что вспышка опасного заболевания в Европе нарастает. В будущем эпидемиологи прогнозируют её усиление. Во многом это связано с нехваткой запасов вакцины в ряде стран Евросоюза, например, в Австрии, Голландии, Дании, Испания, Италии, Мальте, Португалии и Швеция.

Напомним, как сообщала «ОГ», ранее Роспотребнадзор уже уведомлял россиян о крупнейшей за 20 лет вспышке гепатита А в американских штатах Калифорния, Мичиган и Колорадо.