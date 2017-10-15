В Верхней Пышме открылась выставка про первого начальника ГАИ

Николай Кожевников руководил ГАИ города 23 года.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Верхней Пышме открылась выставка памяти первого начальника городского ГАИ Николая Кожевникова. Экспозиция заработала в Верхнепышминском историческом музее.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области, выставку организовали сотрудники ГИБДД совместно с местным советом ветеранов. Открытие экспозиции прошло в день 80-летия со дня рождения первого городского начальника Госавтоинспекции. На торжественной церемонии присутствовали действующие сотрудники, пенсионеры и ветераны ГИБДД, а также родственники героя выставки. Перед собравшимися выступили руководители городского ведомства разных лет, а также ветераны службы.

Николай Кожевников родился в 1937 года в деревне Крутиха Белоярского района Свердловской области. Инспектором дорожного надзора он стал в 1961 году. Спустя восемь лет возглавил городскую службу ГАИ. Этот пост он занимал почти 23 года.

На выставке представлены фотографии из семейного архива Николая Кожевникова и его коллег, почётные грамоты, знаки отличия, форму первого начальника и прочие атрибуты сотрудника ГАИ. Экспозиция проработает до 19 октября.