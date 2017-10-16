В Екатеринбурге торжественно открылся XIX Международный фестиваль молодёжи и студентов

Торжественная церемония открытия состоялась в Ельцин-центре. Фото: Павел Ворожцов

В столице Урала так же, как в Сочи и ещё 14 городах страны, стартовали мероприятия всемирного молодёжного фестиваля.

Торжественная церемония открытия в Ельцин-центре в Екатеринбурге началась с приветственного слова к участникам XIX Международного фестиваля молодежи и студентов заместителя губернатора Свердловской области Владимира Тунгусова. Он рассказал гостям Урала из разных стран мира о специфике региона - у нас в мире и согласии много веков живут более 160 национальностей, поэтому дружба народов - главнейший из принципов свердловчан. В церемонии открытия фестиваля также приняли участие олимпийская чемпионка, исполняющая обязанности директора департамента молодёжной политики Свердловской области Ольга Гладких, министр общего и профессионального образования региона Юрий Биктуганов, заместитель председателя Законодательное собрания Свердловской области Владимир Власов.

200 участников фестиваля из 62 стран с пяти континентов земного шара приветствовали хореографические, музыкальные, вокальные коллективы Среднего Урала. Концерт-представление региона начал хор мальчиков "Созвездие", а в финале с гимнастическим номером выступил коллектив Детской цирковой школы из Нижнего Тагила. Одними из самых ярких номеров концерта стали русская пляска ансамбля "Иван-да-Марья" и народный заигрыш ансамбля народных инструментов "Изумруд".

Концерт торжественного открытия плавно перешёл в дискотеку для участников фестиваля. Отметим, они сегодня побывали на границе Европы и Азии, в Первоуральске и на обзорной экскурсии по Екатеринбурге. Завтра в планах фестиваля на Урале - посещение УрФУ и музеев города.

Как ранее сообщала «ОГ», зарубежные гости форума прибыли в Екатеринбург 14 октября в рамках региональной программы фестиваля. Иностранную делегацию в аэропорту Кольцово встречали волонтёры и организаторы праздника.

Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов состоялась сегодня в Ледовом дворце «Большой» в Сочи. Форум торжественно открыл Президент России Владимир Путин.